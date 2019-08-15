تفاصيل خطة تطوير 417 فدانًا خلف كارفور بالإسكندرية

حصلت "الدستور" على مخطط مشروع تطوير المنطقة الكائنة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية، على مساحة 417.63 فدان، منها 60 فدانًا

للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 2.681 مليار جنية.



وكشف المخطط، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ 15 برجًا سكنيًا، بإجمالي 780 وحدة سكنية، وتصل مساحة البرج الواحد لنحو 1000 ألف متر مربع، وهو مكون من أراضي و12 طابقًا، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتلك الأبراج بنحو 1.875 مليار جنيه.



وطبقًا للمخطط، تشمل المرحلة الأولى من المشروع أيضًا تنفيذ أعمال مرافق لمساحة 25.200 فدان بتكلفة 693 مليون جنية، فضلًا عن تنسيق الموقع العام على مساحة 25 فدانًا بقيمة 113.4 مليون جنيه.



ووفقًا لمخطط، فإن المرحلة الأولى من المشروع تشمل طرح 105 قطع أراضٍ سكنية، منها 20 قطعة بالمرحلة العاجلة، بمساحات تتراوح بين 1000 و2000 م2، وبالاشتراطات البنائية التالية: (40 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + 12 دور – الردود أمامي 4م، جانبي 5م، خلفي 6م).



ويمثل المشروع نقلة كبيرة في التنمية العمرانية بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى يليق بالعاصمة الثانية لمصر، وهى محافظة الإسكندرية.