كلوب: لم أكن أنوى إشراك فيرمينيو فى السوبر الأوروبى

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يكن ينوي الاعتماد على المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في مباراة تشيلسي بالسوبر الأوروبي.



ونجح ليفربول في الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، ليحصل على كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه.



وقال كلوب في تصريحات لقناة "بي تي سبورتس" البريطانية: "لم نكن ننوي الاعتماد على فيرمينو بشكل كبير في مباراة تشيلسي خاصة وأنه لم يخض الموسم التحضيري معنا".



واستدرك المدرب الألماني حديثه قائلا: "لكننا اضطررنا للدفع به لأنه كان يجب علينا المجازفة بكل شيء من أجل الفوز بالمباراة".



واعترف كلوب بأن الأداء لم يكن على ما يرام خلال تلك المباراة، مؤكدا أن الأهم هو الفوز، مشيرا إلى ضرورة تطوير المستوى خلال المباريات المقبلة.



من ناحية أخرى، أثنى كلوب على الحارس الإسباني أدريان بعد التصدي لركلة الترجيح الأخيرة في المباراة، مؤكدا أنه يستحق ذلك.



وأضاف المدرب الألماني: "أدريان ليس عظيما فقط في الملعب فهو لديه شخصيته في غرف خلع الملابس".



وواصل: "هو يستحق ذلك وأداؤه على مدار الـ120 دقيقة كان رائعا وتصديه لركلة الجزاء كان بمثابة التتويج لما قدمه".



يُذكر أن كلوب أصبح أول مدرب ألماني يفوز ببطولة كأس السوبر الأوروبي، بعدما فشل 4 مدربين سابقين في تحقيق هذا الإنجاز.