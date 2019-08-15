أدريان يعترف بصحة ركلة جزاء تشيلسى

اعترف الإسباني أدريان، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، بصحة ركلة الجزاء التي حصل عليها تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي.



وكان أدريان قد تسبب في ركلة جزاء لفريق تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فودافون أرينا، وذلك بعد اصطدامه بتامي أبراهام مهاجم "البلوز".



وقال أدريان في تصريحات لقناة "بي تي سبورتس" البريطانية: "لأكون صادقا فقد حاولت إيقاف أبراهام ولكنه كان ذكيا، هو كان يتطلع لذلك، أعتقد أنني لمسته وهو لمسني أيضا".



وسجل لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو ركلة الجزاء ليقلب النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.



ونجح الحارس الإسباني في التصدي لركلة الجزاء الخامسة، ليقود ليفربول إلى الفوز بالمباراة بنتيجة 5-4، ليحقق لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه.



وأضاف الحارس الإسباني: "لقد كان أسبوعا جنونيا، أنا سعيد للغاية للجماهير وللفريق، لقد كانت مباراة طويلة ولكن في النهاية كانت نهاية عظيمة بالنسبة لنا ".



يُذكر أن أدريان انتقل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع وست هام يونايتد الإنجليزي.