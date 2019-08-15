إنجاز جديد لمحمد صلاح بعد الفوز بالسوبر الأوروبى

حقق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، إنجازا جديدا يزين مسيرته الاحترافية المميزة.



وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري وعربي يجمع بين ثنائية دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.



وساهم صلاح في فوز الريدز بدوري الأبطال في المباراة التي انتهت بركلات الترجيح لصالح فريقه على حساب تشيلسي بعد التعادل 2-2، علما بأن النجم المصري سجل إحدى ركلات الترجيح بنجاح.



وسبق صلاح في التتويج بدوري الأبطال من بين اللاعبين العرب، وهو الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي، أما صلاح فهو أول مصري وعربي يحقق اللقبين معا.