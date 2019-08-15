مدير الكرة بالإسماعيلى: محمد عواد تمرد على الدراويش

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، ان حارس الفريق السابق، محمد عواد، المنتقل إلى الزمالك في انتقالات الصيف الأخيرة، تمرد على الدراويش واتبع سياسة الضغط على إدارة النادي من أجل الموافقة على رحيله.



وأضاف "المنياوي"، في تصريحات تلفزيونية، أن عواد تمرد على الإسماعيلي، وأنه يجب على اتحاد الكرة أن يصدر مزيد من اللوائح التي تضمن حقوق أندية في لاعبيها.



كما تحدث "المنياوي" على الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني الحالي لبيراميدز، ومدرب الإسماعيلي الأسبق، مشيرا إلى أنه من اهم أسباب نجاحه في قيادة الدراويش، هو أنه كان يتمتع بحب اللاعبين، وذلك لكونه يتبع سياسة العدل بين لاعبي الفريق وفي اختياراته.



يذكر أن الإسماعيلي كان قد استعان بجهاز فني مؤقت يقوده محمود جابر إلى جانب وجود المنياوي مديرا للكرة، بعد الاستغناء عن المدرب البلجيكي سيدومير يانفيسكي.