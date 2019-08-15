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عالم

تونس.. القطاع الصحى يبدأ إضرابًا عامًا فى جميع المحافظات

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:32 ص
جريدة الدستور
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أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الأربعاء، دخول القطاع الصحي في إضراب عام يشمل كامل مناطق تونس، عقب فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن "مطالب مهنية"، ما يزيد في إرباك الأوضاع قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو أكبر منظمة نقابية تونسية- في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، جاء فيها أنه "إثر فشل المفاوضات فقد تقرر دخول أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان في إضراب عام بكامل تراب الجمهورية الخميس 15 أغسطس الجاري".

ويأتي الإضراب في إطار سلسلة احتجاجات أقرها اتحاد الأطباء العامين في تونس، للضغط على الحكومة التونسية للتراجع عن الأمر الحكومي بمنح شهادة في طب العائلة إلى الأطباء العامين المتخرجين قبل عام 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة.

ويمثل الإضراب العام المرتقب يوم الخميس، أولى التحركات المنتظرة لاتحاد الشغل في المرحلة القادمة، لتشمل لاحقًا قطاع التربية والتعليم العالي، اللذين يشهدان أيضًا وضعًا مماثلًا، وتوقيع اتفاقات هشة بين الطرفين النقابي والحكومي، لم تلتزم الحكومة حتى الآن بتنفيذها، ما قد يدفع إلى عودة الاحتجاجات بقوة تزامنًا مع العودة إلى المدارس والجامعات المرتقبة الشهر المقبل.

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