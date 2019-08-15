وحيد خليلوجيتش يوافق على تدريب منتخب المغرب

أشارت تقارير صحفية إلى أن البوسني وحيد خليلوجيتش وافق على تدريب المنتخب المغربي بعد اجتماع مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد وسيتم الإعلان الرسمي يوم الخميس.



وانفصل المدير الفني السابق للجزائر واليابان عن نانت الفرنسي قبل انطلاق المسابقة المحلية وسيخلف الفرنسي إيرفي رينار الذي تولى بالفعل تدريب المنتخب السعودي.



وقرر رينار الرحيل عن تدريب المغرب عقب الخسارة أمام بنين في دور الستة عشر لكأس الأمم الافريقية في مصر الشهر الماضي.



وأشار موقع Le360sport المغربي إلى أن الاتحاد المحلي حدد التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر هدفا للمدرب البوسني البالغ عمره 67 عاما وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون