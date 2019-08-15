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رياضة

كارينيو يضرب موعدا مع ديوكوفيتش فى سينسيناتى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:44 ص
جريدة الدستور
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بلغ الإسباني بابلو كارينيو بوستا الدور الثالث ببطولة سينسيناتي المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، إثر فوزه، اليوم الأربعاء، في ثاني أدوار البطولة على الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين لواحدة.

وبعد منافسة قوية استمرت لساعتين و34 دقيقة، تمكن الإسباني الشاب (28 عامًا) من حسم المباراة لصالحه بنتيجة 6-4 و6-7 (1-7) و7-6 (8-6).

وسيخوض اللاعب الإسباني اختبارًا من العيار الثقيل في الدور الثالث أمام المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي أطاح بالأمريكي الآخر سام كويري بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-1.

وستكون المواجهة المقبلة هي الثالثة بين اللاعبين، علما بأن كارينيو لم يتذوق طعم الفوز في المواجهتين السابقتين كانتا في بطولة مونت كارلو للماسترز.

كما تأهل لنفس الدور أيضًا الفرنسي ريشار جاسكيه على حساب الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بمجموعتين دون رد 7-5 و7-6 (7-1)، ليضرب موعدًا أرجنتينيا آخر مع دييجو شفارتزمان الذي أقصى المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.

وحسم يوشيهيتو نيشيوكا المواجهة اليابانية على حساب كي نيشيكوري بمجموعتين دون رد 7-6 (7-2) و6-4، ليلتقي بالأسترالي أليكس دي ميناور الذي فاز على الأمريكي ريلي أوبيلكا بمجموعتين دون رد 7-6 (7-3) و6-4.

وواصل الروسي دانييل ميدفيديف مسيرته في البطولة بفوزه على الفرنسي بينوا بيير بمجموعتين نظيفتين 7-6 (7-2) و6-1.

ويواجه الروسي في الدور الثالث الألماني يان لينارد شتراف الذي أقصى اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس، بمجموعتين لواحدة 6-4 و6-7 (5-7) و7-6 (8-6).

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