لامبارد: كنا أفضل من ليفربول.. لكن هذه هى كرة القدم

أشاد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، بلاعبيه رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام ليفربول، في مباراة السوبر الأوروبي، أمس الأربعاء، بعد التعادل (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي.



وقال الدولي الإنجليزي السابق، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "شعرت أننا كنا الفريق الأقوى، لكن لازمنا بعض الحظ السيئ، بالإضافة إلى سوء إنهاء الهجمات".



وأضاف: "عمومًا، أشعر بالفخر والسعادة بسبب الأداء.. صحيح أنا لا أحب الخسارة، وكنت أتمنى الفوز بهذه المباراة، لكن هذه هي كرة القدم".



وتابع: "لقد قدمنا أداءً جيدًا حقًا، ضد فريق كان يبني منذ سنوات.. ما رأيته اليوم من اللاعبين أتمنى رؤيته دائمًا، سواء التزام خططي وتكتيكي وتحرك بالكرة أو دونها.. قدم اللاعبون كل ما طلبته منهم، لذلك أنا سعيد".



"مذهل!"

وعن لاعبه نجولو كانتي، قال لامبارد: "كانتي لاعب مذهل، هو متواضع، لكنه آلة في الملعب.. لم يتدرب كثيرًا، وكان يعاني من تورم في الكاحل قبل يومين، لكنه لعب 120 دقيقة، ورأينا مستواه في المباراة.. أنا سعيد لما قدمه، سيمثل إضافة كبيرة لنا".



وواصل أسطورة البلوز: "هذا ما أريد أن أراه من الفريق.. في خط الوسط أريد أن يكون اللاعبون أحرارا في التحرك، نمتلك لاعبين مميزين في هذا الخط، لهذا السبب سيطرنا على أجزاء كبيرة من اللعبة".



وأردف: "ليفربول يمكنه أن يؤذيك ويسجل في أي وقت، بسبب مستويات لاعبيه، لكننا أظهرنا شخصية رائعة، وتمكنا من العودة في الوقت الإضافي.. لا يمكنك الحصول على كل ما تريد، لكن رد فعلنا كان جيدًا طوال اللقاء".



وأضاف لامبارد: "هناك أشياء إيجابية أخرى يجب أن نأخذ بها، مثل بوليسيتش، يجب أن نتذكر عمره، إنه 20 عامًا فقط، واستغرق الأمر منه وقتًا قليلًا للدخول في المباراة".



وأتم بقوله: "أحببت أداء جورجينيو وإيمرسون، لعبا 120 دقيقة بعد مباراة الأحد.. لم يكن هناك لاعب واحد دون المستوى اليوم".