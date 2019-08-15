الخميس 15 أغسطس 2019 الموافق 14 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

لامبارد: كنا أفضل من ليفربول.. لكن هذه هى كرة القدم

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:01 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
أشاد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، بلاعبيه رغم الخسارة بركلات الترجيح أمام ليفربول، في مباراة السوبر الأوروبي، أمس الأربعاء، بعد التعادل (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال الدولي الإنجليزي السابق، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "شعرت أننا كنا الفريق الأقوى، لكن لازمنا بعض الحظ السيئ، بالإضافة إلى سوء إنهاء الهجمات".

وأضاف: "عمومًا، أشعر بالفخر والسعادة بسبب الأداء.. صحيح أنا لا أحب الخسارة، وكنت أتمنى الفوز بهذه المباراة، لكن هذه هي كرة القدم".

وتابع: "لقد قدمنا أداءً جيدًا حقًا، ضد فريق كان يبني منذ سنوات.. ما رأيته اليوم من اللاعبين أتمنى رؤيته دائمًا، سواء التزام خططي وتكتيكي وتحرك بالكرة أو دونها.. قدم اللاعبون كل ما طلبته منهم، لذلك أنا سعيد".

"مذهل!"
وعن لاعبه نجولو كانتي، قال لامبارد: "كانتي لاعب مذهل، هو متواضع، لكنه آلة في الملعب.. لم يتدرب كثيرًا، وكان يعاني من تورم في الكاحل قبل يومين، لكنه لعب 120 دقيقة، ورأينا مستواه في المباراة.. أنا سعيد لما قدمه، سيمثل إضافة كبيرة لنا".

وواصل أسطورة البلوز: "هذا ما أريد أن أراه من الفريق.. في خط الوسط أريد أن يكون اللاعبون أحرارا في التحرك، نمتلك لاعبين مميزين في هذا الخط، لهذا السبب سيطرنا على أجزاء كبيرة من اللعبة".

وأردف: "ليفربول يمكنه أن يؤذيك ويسجل في أي وقت، بسبب مستويات لاعبيه، لكننا أظهرنا شخصية رائعة، وتمكنا من العودة في الوقت الإضافي.. لا يمكنك الحصول على كل ما تريد، لكن رد فعلنا كان جيدًا طوال اللقاء".

وأضاف لامبارد: "هناك أشياء إيجابية أخرى يجب أن نأخذ بها، مثل بوليسيتش، يجب أن نتذكر عمره، إنه 20 عامًا فقط، واستغرق الأمر منه وقتًا قليلًا للدخول في المباراة".

وأتم بقوله: "أحببت أداء جورجينيو وإيمرسون، لعبا 120 دقيقة بعد مباراة الأحد.. لم يكن هناك لاعب واحد دون المستوى اليوم".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

أسطورة إنجلترا: صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

"فيديو".. الانفجار النووي الروسي.. حقيقة ما حدث وتأثيره على الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

ماني يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي

منذ حوالي 9 ساعات

هل ظهرت السيدة العذراء على هيئة حمامة فى دير درنكة؟

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

هل ظهرت السيدة العذراء على هيئة حمامة فى دير درنكة؟

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

أسطورة إنجلترا: صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم

ستوديو

بالصور .. رامي صبري يتألق بأضخم حفلات العيد في بورسعيد

نادر رمزي يطرح ألبوم "لازم تتغير" على طريقة الراب

ديو غنائي يجمع كمال الشناوي وهدى سلطان في سهرة غنائية.. فيديو

"جميلة وتعشق الحياة".. نيللي كريم في صورة

رياضة

10 معلومات عن المدرب الجديد لنادى الزمالك ألكسندر ستانوفيتش

لامبارد: كنا أفضل من ليفربول.. لكن هذه هى كرة القدم

رسميا.. الصربى ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك

كلوب: لم أكن أنوى إشراك فيرمينيو فى السوبر الأوروبى

الرئيس نيوز

مقتل وإصابة ضباط شرطة في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا

البابا تواضروس يكشف: هل هناك انقسام داخل "المجمع المقدس"

ارتفاع "النيل الأزرق" في السودان.. وتحذيرات من "الفيضان العالي"

رئيس مفاعلات أنشاص يجيب: هل هناك خطر على مصر من انفجار روسيا؟

منوعات

دراسة: النساء لسن أفضل من الرجال في أداء المهام المتعددة

دراسة: الإنسان مسؤول عن فقدان النبات على سطح الأرض

الفلبين.. تمساح يخطف صبيًا من قارب ويلتهمه

بورندي تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا"

كشكول

أمراض ومستوى غذائي ضعيف.. الإهمال عنوان الأجواء بمدينة طالبات الأزهر بسوهاج

افتتاح مدارس وتوسعات وأعمال صيانة.. هكذا تستعد مديريات التعليم للعام الدراسي الجديد

أزمة مدينة طالبات الأزهر بأسيوط مستمرة.. لا أمن و طعام والأسوار قصيرة للغاية

تعليم الفيوم تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 21 مدرسة

إسلام سياسي

محاولات إخوانية لاستغلال لقاء ليفربول بتركيا للتحريض ضد مصر

شهادة إخوانية تفضح قادة الجماعة فى فض رابعة

المسماري: تدمير منظومة الدفاع الجوي التركي في مصراتة

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته


زيت وسكر

“التموين”: تكليف 25 لجنة لتكثيف الرقابة على الأسواق

انفوجراف.. 6 خطوات لإستخراج بطاقة رقم قومي من الموبيل

كيف تواجه “التموين” غش المواد البترولية؟

حملات تفتيشية على مطاعم مطروح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهبْد النووى!
جلال حمام
إرهاب بلا دعاية.. ألعاب دون غاية
صفوت البياضي
وهل تغيب الشمس أو يخفى القمر؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«2»
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تختتم احتفالات عيد الأضحى

فعالية فنية في حي الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى (صور)

خالد جلال يشهد العرض المسرحي "المتفائل" على المسرح القومي

«السقوط الأخير لعيسى الدباغ» بمنتدى الشعر المصري الأحد المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك