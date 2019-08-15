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رياضة

أول تعليق من "كلوب" عقب فوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:12 ص
جريدة الدستور
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لم يعر مدرب ليفربول يورجن كلوب، اهتماما لأداء فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بركلات الترجيح 5-4، إثر انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في إسطنبول، أمس الأربعاء.

وقدم الفريقان مباراة رائعة بكل المقاييس، ولم يستحق تشيلسي الخسارة، علمًا بأنه سيطر لفترات عديدة على اللقاء، في وقت عانى في ليفربول من بعض المشاكل.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء: "كانت مباراة صعبة جدا على الفريقين، الأمر كله تعلق بالفوز، وهو ما فعلناه في النهاية".

وأضاف: "لا يوجد أحد في الملعب أراد التمديد، كان الأمر قاتلًا، لست متأكدا من ركلة الجزاء (التي حصل عليها تشيلسي وأحرز منها هدف الثاني) لكن من يهتم لهذا الآن؟".

لكن كلوب، أشاد بحكمة المباراة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلًا: "الطاقم بالكامل قدم مباراة رائعة. ستيفاني فريبارت كانت حقًا جيدة".

وتابع: "طاقم الحكام تعرض للكثير من الضغط خلال المباراة، لكن التزمن بالهدوء وفعلن ما عليهن القيام به، في مثل هذه المباراة المهمة، كامل احترامي لستيفاني وزملائها".

وأردف المدرب الألماني "بدأنا بشكل جيد، ثم سقط مستوى الأداء، يمكننا التحدث عن كرة القدم، لكن الأمر متأخر الآن، توجب علينا القتال وهذا ما فعله الشبان الليلة".

ويعود الفضل في فوز ليفربول بالكأس إلى الحارس أدريان الذي لعب مكان المصاب أليسون بيكر، فتصدى لمجموعة من الفرص الخطيرة خلال اللقاء، قبل أن يصد ركلة ترجيحية حاسمة لتشيلسي نفذها تامي أبراهام.

وقال كلوب عن أدريان: "يا لها من قصة، احتفظ بتماسك أعصابه، إنه صاخب في غرفة الملابس، لا أعتقد أنه فاز بالكثير في حياته، لذلك فمن الجيد بالنسبة إليه أن يفوز بالكأس، لقد قام بتصديات لا تصدق، بل كلا الحارسين قاما بذلك، لذلك أنا سعيد له".

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