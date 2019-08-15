المؤبد لعنصر بشركة "لاكووتر" لدوره بمجزرة قتل مدنيين فى العراق

قضت محكمة أمريكية بسجن حارس سابق في شركة الأمن الخاصة بلاكووتر مدى الحياة، بعد إعادة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم قتل لدوره في مجزرة عام 2007 أودت بحياة مدنيين عزل في بغداد.



وكانت هيئة محلفين فدرالية في محكمة منطقة واشنطن قد دانت الحارس الأمني نيكولاس سلاتن في ديسمبر بارتكاب جريمة من الدرجة الأولى، وهي المرة الثانية التي تجده المحكمة مذنبا بهذه التهمة.



ودين سلاتن بقتل أحمد هيثم احمد الربيعي (19 عاما) الذي كان يدرس الطب وقضى مع أكثر من عشرة مدنيين عراقيين على يد حراس بلاكووتر في ساحة النسور في بغداد في 16 ديسمبر عام 2007.



فقد فتح حراس بلاكووتر النار في الساحة أثناء مرافقة موكب دبلوماسي مستخدمين بنادق القنص والمدافع الرشاشة والقنابل دون أي استفزاز بحسب القضية، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا وجرح 18 آخرين. وتقول الحكومة العراقية إن عدد القتلى كان أعلى.