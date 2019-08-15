ألميريا الإسبانى يعلن تعاقده مع ماراس مدافع صربيا

أعلن نادي ألميريا، الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني، تعاقده مع اللاعب الدولي الصربي نيكولا ماراس، مدافع شافيز البرتغالي، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.



وقال ألميريا -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه تعاقد مع اللاعب البالغ 23 عاما على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية للصفقة.



وشارك ماراس خلال الموسم المنتهي مع فريقه البرتغالي في 31 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع هدفا بجميع المسابقات.



ويملك مدافع ألميريا الجديد مباراتين دوليتين بقميص المنتخب الصربي، علما بأنه بدأ مشواره في كرة القدم مع فريق راد بيوجراد الصربي.



وكان نادي ألميريا الإسباني أعلن تعاقده مع المدافع الألباني إيفان باليو، ناشئ برشلونة السابق، الإثنين قادما من ميتز الفرنسي، لمدة موسمين مقبلين، دون الإعلان عن التفاصيل المادية للصفقة.