أوروبا تقترح تعديل رسوم الإغراق على واردات الصلب

قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن التعريفات (رسوم الإغراق) التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الصلب في العام الماضي لحماية المنتجين المحليين ضد الزيادة في الواردات، ثبتت فاعليتها ونجاحها، على الرغم من اقترح المفوضية إدخال بعض التعديلات على الإجراءات المتخذة.



وشهد الاتحاد الأوروبي زيادة في منتجات الصلب التي تدخل أسواقه بعدما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات على الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم في العام الماضي.



وتعاني هذه الصناعة الأوروبية نتيجة الفائض في الإنتاج في العالم.



وفي يوليو 2018، فرضت المفوضية الأوروبية تعريفات بنسبة 25% على 23 فئة من منتجات الصلب، تم العمل بها بمجرد تجاوز تلك المنتجات المتوسط الذي تم تسجيله في الأعوام الثلاثة السابقة.



وقد تحولت هذه الإجراءات التي كانت مشروطة، إلى إجراءات ثابتة في فبراير.



وفي مايو أطلقت المفوضية -الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي- مراجعة لنهجها.



وقالت المفوضية، الأربعاء: "لقد نجحت الإجراءات بشكل عام في العام الأول لتنفيذها"، إلا أنها اقترحت أيضا بعض التعديلات الفنية لجعلها أكثر فاعلية.