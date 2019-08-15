626 مليون دولار مساهمة " أدنيك" فى اقتصاد أبوظبى خلال 6 أشهر

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، أمس الأربعاء، مساهمة مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات في اقتصاد إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2019، بقيمة بلغت 2.3 مليار درهم (نحو 626.16 مليون دولار).



وأضافت، أن الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ"أدنيك" منذ إنشائها في عام 2005 ارتفع إلى 34.3 مليار درهم (نحو 9.34 مليار دولار).



وأوضحت أن نسبة مساهمة الشركة المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد الإمارة زادت بنسبة 45% في هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بفضل نجاح أدنيك في استضافة معارض رئيسية مثل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، والقمة العالمية لطاقة المستقبل.



وتعزّزت سمعة "أدنيك" على الصعيد العالمي كشريك مفضّل لاستضافة وتنظيم وإدارة الفعاليات والمعارض الدولية، مع استقبال مركزي أبوظبي الوطني للمعارض، والعين للمؤتمرات لـ29 معرضًا، و108 مؤتمرات وفعاليات، بالإضافة إلى 88 فعالية خاصة.



وساهمت أدنيك في إيجاد 12.502 ألف وظيفة في القطاعات المرتبطة بسياحة الأعمال.



كما وصل إجمالي الحجوزات في الفنادق المحيطة بالمركزين إلى343.1 ألف ليلة فندقية خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2019.



وخلال النصف الأول من العام الحالي، استقبل مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات أكثر من 1.5 مليون زائر من الإمارات وسائر أنحاء العالم، ليحققا بذلك نسبة زيادة هائلة في أعداد الزائرين بلغت 79%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي شهد استقبال684.747 ألف زائر.