"خيرالله": سيظل ذكرى فض اعتصام رابعة دليل على إرهاب الإخوان

أكد الكاتب والإعلامي السيد خيرالله، أن 6 سنوات مضت على فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية والنهضة"، وسيظل هذا التاريخ شاهدًا على إرهاب جماعة اتخذت من الدين وسيلة لتحقيق أهدافها الدموية وستارًا لتنفيذ مخططاتها التخريبية، لافتًا إلى أن هذا التاريخ سيبقى مهما توالت الأيام وتعاقبت السنون دليلًا قاطعًا وبرهانًا ساطعًا على أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد الشر لهذا الوطن.



وأضاف "خيرالله"، في تصريحات له: "في حينها سموه كذبًا اعتصامًا سلميًا، ولم تمر أيام على هذا التجمع المليشي إلا وتكشفت النوايا وسقطت الأقنعة وما كان اعتصامًا سلميًا بات معسكرًا مسلحًا يهدد ويتوعد الوطن، وتحول منبر هذا الاعتصام إلى منصة للتحريض وإصدار فتاوى القتل والحرق والتدمير".



وأوضح أن الجماعة الإرهابية حاولت استغلال تلك الميادين كمنصة لنشر سمومها وأهدافها الخبيثة لأنصارها والتحريض ضد الدولة المصرية من أجل تحقيق أجندتها وأهدافها ومصالحها الشخصية واستخدمت في سبيل ذلك الوعود البراقة والشعارات السياسية أمام أنصارها.



وأشار "خيرالله" إلى أنه برغم كل تلك الأحداث والمتغيرات التي كشفت زيف تلك الجماعة الإرهابية؛ إلا مازال بعض المغيبين منهم يعيشون "أضغاث أحلام" بأن عقارب الساعة من الإمكان رجوعها للخلف وهو ما يوهمون بهم أنفسهم وأنصارهم في كل وقت.