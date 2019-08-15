الخميس 15 أغسطس 2019 الموافق 14 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

"خيرالله": سيظل ذكرى فض اعتصام رابعة دليل على إرهاب الإخوان

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:12 ص
السيد خيرالله
السيد خيرالله
محمود حفنى
طباعة
ads
أكد الكاتب والإعلامي السيد خيرالله، أن 6 سنوات مضت على فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية والنهضة"، وسيظل هذا التاريخ شاهدًا على إرهاب جماعة اتخذت من الدين وسيلة لتحقيق أهدافها الدموية وستارًا لتنفيذ مخططاتها التخريبية، لافتًا إلى أن هذا التاريخ سيبقى مهما توالت الأيام وتعاقبت السنون دليلًا قاطعًا وبرهانًا ساطعًا على أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد الشر لهذا الوطن.

وأضاف "خيرالله"، في تصريحات له: "في حينها سموه كذبًا اعتصامًا سلميًا، ولم تمر أيام على هذا التجمع المليشي إلا وتكشفت النوايا وسقطت الأقنعة وما كان اعتصامًا سلميًا بات معسكرًا مسلحًا يهدد ويتوعد الوطن، وتحول منبر هذا الاعتصام إلى منصة للتحريض وإصدار فتاوى القتل والحرق والتدمير".

وأوضح أن الجماعة الإرهابية حاولت استغلال تلك الميادين كمنصة لنشر سمومها وأهدافها الخبيثة لأنصارها والتحريض ضد الدولة المصرية من أجل تحقيق أجندتها وأهدافها ومصالحها الشخصية واستخدمت في سبيل ذلك الوعود البراقة والشعارات السياسية أمام أنصارها.

وأشار "خيرالله" إلى أنه برغم كل تلك الأحداث والمتغيرات التي كشفت زيف تلك الجماعة الإرهابية؛ إلا مازال بعض المغيبين منهم يعيشون "أضغاث أحلام" بأن عقارب الساعة من الإمكان رجوعها للخلف وهو ما يوهمون بهم أنفسهم وأنصارهم في كل وقت.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة تداول حكم قضائي يؤكد شرعية التنقيب عن الآثار

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة إنجلترا: صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يكشف موقف رحيله عن ليفربول

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

هل ظهرت السيدة العذراء على هيئة حمامة فى دير درنكة؟

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

أسطورة إنجلترا: صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم

ستوديو

نادر رمزي يطرح ألبوم "لازم تتغير" على طريقة الراب

ديو غنائي يجمع كمال الشناوي وهدى سلطان في سهرة غنائية.. فيديو

"جميلة وتعشق الحياة".. نيللي كريم في صورة

نيللي كريم تستعرض رشاقتها في صورة.. شاهد

رياضة

ألميريا الإسبانى يعلن تعاقده مع ماراس مدافع صربيا

بارتي تهزم شارابوفا وهاليب تنجو من مأزق في سينسناتي

ليفربول يتوج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح

تونس: 40 ألف متفرج لنهائي الكأس بين الصفاقسي والنجم الساحلي

الرئيس نيوز

مقتل وإصابة ضباط شرطة في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا

البابا تواضروس يكشف: هل هناك انقسام داخل "المجمع المقدس"

ارتفاع "النيل الأزرق" في السودان.. وتحذيرات من "الفيضان العالي"

رئيس مفاعلات أنشاص يجيب: هل هناك خطر على مصر من انفجار روسيا؟

منوعات

دراسة: النساء لسن أفضل من الرجال في أداء المهام المتعددة

دراسة: الإنسان مسؤول عن فقدان النبات على سطح الأرض

الفلبين.. تمساح يخطف صبيًا من قارب ويلتهمه

بورندي تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا"

كشكول

أمراض ومستوى غذائي ضعيف.. الإهمال عنوان الأجواء بمدينة طالبات الأزهر بسوهاج

افتتاح مدارس وتوسعات وأعمال صيانة.. هكذا تستعد مديريات التعليم للعام الدراسي الجديد

أزمة مدينة طالبات الأزهر بأسيوط مستمرة.. لا أمن و طعام والأسوار قصيرة للغاية

تعليم الفيوم تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 21 مدرسة

إسلام سياسي

محاولات إخوانية لاستغلال لقاء ليفربول بتركيا للتحريض ضد مصر

شهادة إخوانية تفضح قادة الجماعة فى فض رابعة

المسماري: تدمير منظومة الدفاع الجوي التركي في مصراتة

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته


زيت وسكر

“التموين”: تكليف 25 لجنة لتكثيف الرقابة على الأسواق

انفوجراف.. 6 خطوات لإستخراج بطاقة رقم قومي من الموبيل

كيف تواجه “التموين” غش المواد البترولية؟

حملات تفتيشية على مطاعم مطروح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهبْد النووى!
جلال حمام
إرهاب بلا دعاية.. ألعاب دون غاية
صفوت البياضي
وهل تغيب الشمس أو يخفى القمر؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«2»
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تختتم احتفالات عيد الأضحى

فعالية فنية في حي الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى (صور)

خالد جلال يشهد العرض المسرحي "المتفائل" على المسرح القومي

«السقوط الأخير لعيسى الدباغ» بمنتدى الشعر المصري الأحد المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك