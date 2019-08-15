"مانى" يدخل التاريخ بعد إحرازه هدفين فى السوبر الأوروبى

سطر السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي تاريخًا جديدًا للكرة الإفريقية في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد هدفيه في شباك تشيلسي.



ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي على ملعب فودافون أرينا في مباراة كأس السوبر الأوروبي.



وسجل ماني هدف التعادل لفريق ليفربول في شباك تشيلسي بالدقيقة 48، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول الإضافي.



وأصبح ماني أول لاعب سنغالي يسجل هدفا في بطولة كأس السوبر الأوروبي، مكررا إنجازه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان ماني قد أصبح أول لاعب سنغالي يسجل هدفا في مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك خلال الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-3، الموسم قبل الماضي.



كما بات ماني أول لاعب أفريقي يسجل هدفا في مباراة كأس السوبر الأوروبي منذ 13 عاما، وتحديدا منذ عام 2006.



وكان المالي فريدريك كانوتيه قد سجل هدفا مع فريقه الإسباني إشبيلية في شباك برشلونة، خلال الفوز عليه بنتيجة 3-0 في عام 2006.



يُذكر أن هدف ماني قاده إلى التفوق على كل من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بتسجيل 17 هدفا في البطولات الأوروبية، مقابل 16 هدفا للاعبين.