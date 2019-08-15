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عالم

روسيا ترسل "البجعة البيضاء" قبالة ألاسكا الأمريكية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:05 ص
جريدة الدستور
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أرسلت روسيا قاذفتين من الطراز توبوليف تو-160 يمكنهما حمل أسلحة نووية إلى منطقة بأقصى الشرق الروسي، بمواجهة ولاية ألاسكا الأمريكية في إطار مهمة تدريبية.

وقاذفات توبوليف تو-160 الاستراتيجية والملقبة في روسيا بـ"البجعة البيضاء" هي طائرة أسرع من الصوت يعود إنتاجها للحقبة السوفيتية، ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا نوويا قصير المدى والتحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بلا توقف ودون التزود بالوقود في الجو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن الطائرتين قطعتا مسافة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر في أكثر من 8 ساعات بقليل، من قاعدتهما في غرب روسيا وصولا إلى أنادير في منطقة تشوكتوكا المواجهة لألاسكا.

وأضافت الوزارة أن الرحلة تأتي في إطار تدريب تكتيكي يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية الروسية على موقعها الإلكتروني أن الرحلة أظهرت قدرة موسكو على نشر قاذفات نووية على بعد 20 دقيقة من الولايات المتحدة، التي قالت إنها لا تبعد سوى 600 كيلومتر فقط.

كانت قاذفات تو-160 قد انطلقت من قواعد في روسيا إلى سوريا حيث قصفت قوات معارضة للرئيس بشار الأسد، أحد أوثق حلفاء روسيا في الشرق الأوسط.

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