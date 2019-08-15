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محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين فى حادث تصادم ببورسعيد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء محمد
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أصيب 6 أشخاص بينهم طفلين بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بشارع 23 بجوار ديوان عام المحافظة.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: "أمنية أنور على"، 30 عاما، مصابة بكسر بالفخذ الأيمن، و"حمزة محمد حسن"، 7 أعوام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أيسل محمد حسن"، 4 أعوام، مصاب بجرح قطعى في فروة الرأس، و"كامل السيد أحمد"، 57 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد حسن مرسى"، 34 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"سمير محمد السيد"، 63 عاما، مصاب بنزيف بالبطن وكدمات بالجسم.

وقام الأطباء وفريق التمريض بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين، وإجراء الإشاعات المقطعية والسونار، والحالة العامة متوسطة للمصابين.

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