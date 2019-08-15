الجيش السورى يعلن سقوط إحدى طائراته فى إدلب

أعلن الجيش السوري أن إحدى طائراته الحربية سقطت الأربعاء، إثر إصابتها بصاروخ مضاد للطيران أطلقته أحد التنظيمات الإرهابية المنتشرة بمحافظة إدلب شمالي البلاد.



وقال مصدر عسكري -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن الطائرة كانت مكلفة بمهمة تدمير مقرات جبهة النصرة الإرهابية في منطقة التمانعة بمحافظة إدلب قبل أن تصاب بصاروخ مضاد وتسقط.



وأوضح المصدر العسكري أن مصير قائد الطائرة الحربية لا يزال مجهولا.



وكانت هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا) أعلنت في وقت سابق أنها أسقطت طائرة حربية.



وكانت قوات الجيش السوري تمكنت قواته من استعادة مناطق في حماة وإدلب، حيث أوقعت العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين.



وأكد الجيش السوري، الأربعاء، أن وحداته العسكرية واصلت عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء السورية.



وخاضت القوات السورية اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين في تل ترعي الواقع بين بلدتي التمانعة بريف إدلب ومورك بريف حماة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.