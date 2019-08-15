تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الثالثة باليمن

عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الثالثة التي تتخذ من محافظة مأرب شرقي البلاد مقرا لها.



وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن هادي أصدر قرارا قضى بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي، قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة - قائدا للواء 13 مشاة وترقيته إلى رتبة لواء.



وجاء تعيين الحبيشي، خلفا للواء فيصل حسن، الذي كان يقود المنطقة الثالثة منذ نحو عامين.



وتتخذ المنطقة الثالثة من محافظة مأرب مقرا لها وتشرف عسكريا على عدد من المحافظات وسط وشرق اليمن.



وينتشر الجيش اليمني في 6 مناطق عسكرية، حيث تبدأ الأولى من "سيئون" في محافظة حضرموت، وتنتهي السابعة في ذمار وإب، وسط البلاد.