مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا السيول بالسودان

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا السيول التي ضربت عددًا من مناطق جمهورية السودان الشقيق مؤخرًا، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.



كما عبرت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت مصر على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب السودان الشقيق.

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا السيول التي ضربت عددًا من مناطق جمهورية السودان الشقيق مؤخرًا، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.



كما عبرت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت مصر على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب السودان الشقيق.