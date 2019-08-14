ارتفاع ضحايا إطلاق النار فى فيلادلفيا إلى 5 مصابين

أكدت مصادر بالشرطة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، استمرار محاصرة المشتبه به في إطلاق النار على الشرطة بمدينة فيلادلفيا داخل بناية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وسط صفوف قوات الأمن.



وكشفت مصادر أمنية ارتفاع عدد المصابين إلى 5 ضباط من بينهم حالات حرجة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات القريبة، وذلك وفق صحيفة "صن" البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير المحلية أكدت أن مطلق النار فتح النار في حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي (9:30 مساءً بتوقيت جرينتش) في منزل في منطقة تيوجا – نيكتاون في مدينة فيلادلفيا.



وبحسب ما ورد من تقارير محلية تم احتجاز رجل في الحادث، لكن لم يتضح حتى الآن دوره في إطلاق النار على قوات الأمن.