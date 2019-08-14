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رياضة

بارتي تهزم شارابوفا وهاليب تنجو من مأزق في سينسناتي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
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تخطت آشلي بارتي المصنفة الأولى بداية بطيئة لتهزم ماريا شارابوفا 6-4 و6-1 بينما تغلبت سيمونا هاليب على إيكاترينا الكسندروفا 3-6 و7-5 و6-4 في الدور الثاني لبطولة سينسناتي للتنس للأساتذة اليوم الأربعاء.

وارتكبت بارتي بطلة فرنسا المفتوحة خطأ مزدوجا لتمنح شارابوفا التقدم 2-1 في المجموعة الأولى لكن اللاعبة الروسية ارتكبت ستة أخطاء مزدوجة وأهدرت ست من سبع فرص لكسر الإرسال.

وكسرت بارتي الإرسال مبكرا في المجموعة الثانية وتقدمت 2-صفر وحاولت شارابوفا المقاومة لكن اللاعبة الأمريكية حسمت الانتصار بعد الفوز في 11 من آخر 13 شوطا.

وقالت بارتي "من الصعب دائما مواجهة لاعبة مثل ماريا. إنها بطلة رائعة وتعرف كيف تقاتل على كل نقطة".

وستلتقي بارتي في الدور المقبل مع أنيت كونتافيت التي هزمت البولندية الصاعدة إيجا سفياتيك بمجموعتين متتاليتين.

وقاومت هاليب بطلة ويمبلدون بعد التأخر بمجموعة أمام الكسندروفا صاحبة ضربات الإرسال القوية وتأخرت 5-4 في المجموعة الثانية لكنها فازت في ثلاثة أشواط تالية وحسمت الانتصار في المجموعة الفاصلة.

وتبحث هاليب المصنفة الرابعة عن لقبها الأول في البطولة بعد الخسارة في النهائي ثلاث مرات في 2015 و2017 و2018.
وقالت هاليب "أشعر بالثقة في كل مرة أشارك هنا لكن الظروف صعبة جدا والملعب سريع للغاية".

وسحقت كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة منافستها وانغ يافان 6-1 و6-3 كما تفوقت دونا فيكيتش على البطلة السابقة فيكتوريا أزارينكا 6-2 و7-5 وضربت موعدا مع فينوس وليامز غدا الخميس.

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