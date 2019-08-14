إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق مدينة الحمام

أصيب شخصين، مساء اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي، بالكيلو 56 أمام قرية نيس بمدينة الحمام، وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزي، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهما: محمد عبدالمعطي أحمد محمد، 40 عامًا، مقيم بدار السلام بالقاهرة، وأصيب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وآمال عبدالرحمن عبدالرازق، 46 عامًا، من حى العجوزة بالقاهرة، وأصيبت بكدمات وسحجات متعددة بالجسم.



وكانت تلقت الأجهزة الأمنية، ومرفق إسعاف مدينة الحمام، إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 56، أمام قرية نيس، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهم في العاشرة مساءً لمستشفى الحمام المركزي، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.