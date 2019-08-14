"داو جونز" يتهاوى 800 نقطة في أكبر خسائر يومية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة عند ختام تعاملات اليوم، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 800 نقطة في أكبر خسائر يومية في العام الجاري مع مخاوف الركود الاقتصادي.



وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر "وول ستريت" مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأمريكي بشأن الركود الاقتصادي.



وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عامًا لأدنى مستوى على الإطلاق.



واتهم الرئيس الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بالتسبب اضطرابات الأسواق، واصفًا انعكاس منحنى العائد بـ"المجنون"



وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عامًا.



وفي أكبر اقتصاد حول العالم، ارتفعت أسعار الواردات خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.



وعند ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.05 % أو ما يعادل 800.4 نقطة إلى 25479.4 نقطة.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.9 % إلى 2840.6 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 3 % إلى 7773.9 نقطة.



وارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 % عند 97.999.