إصابة 3 ضباط أمريكيين في حادث إطلاق نار بفيلادلفيا

أصيب 3 ضباط شرطة أمريكيين، مساء اليوم، جراء تعرضهم لإطلاق نار في قسم "نايس تاون تيوغا"، بمدينة فيلادلفيا.



وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن نقل المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأوضح المسؤول بشرطة فيلادلفيا، سيكو كينبرو، أنه تم استدعاء الشرطة لأول مرة إلى مكان الحادث من أجل المخدرات، وذلك قناة "CBS 3".



وكشفت القناة الأمريكية، عن وجود فوضى عارمة بمكان الحادث بينما كان الضباط يطلقون النار.