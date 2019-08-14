الشرطة العراقية تعتقل 14 عنصرا من داعش

أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الأربعاء باعتقال 14 عنصرا من داعش، بينهم عرب في البلدة القديمة بالموصل 400كيلومتر شمال بغداد.



وقال النقيب العميد محمد الجبوري، من قيادة عمليات نينوى، في تصريحات صحفية إن"شرطة نينوى اعتقلت 14 داعشيا تسللوا اليوم إلى البلدة القديمة، وبحوزتهم أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت في منطقة الشهوان وسط الموصل، واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم".



وأوضح الجبوري أن"من بين المعتقلين ثلاثة قادة يحملون الجنسية المصرية وآخر سعودي الجنسية".



من جانبه، قال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن "اثنين من عناصر الحشد العشائري السني قتلا اليوم بمسدسات كاتمة للصوت في قرية العذبة التابعة لناحية الشورة60 كيلومترا جنوب الموصل من قبل عصابات مسلحة وهما في واجبهما بنقطة تفتيش".



ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش، التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.