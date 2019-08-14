الجنيه يتراجع أمام الدولار بـ4 قروش

شهد سعر صرف الجنيه المصري تراجعًا أمام الدولار الأمريكي في 14 بنكًا بنسب تتراوح مابين الـ 1 قرش إلى 4 قروش بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء.



وانخفض الجنيه في بنوك مصر والأهلي وعودة بقيمة قرش واحد، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.



وهبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار في بنك البركة بقيمة 4 قروش ليصل إلى 16.55 جنيه للشراء، 16.65 جنيه للبيع.



وتراجع الجنيه في بنك الإسكندرية بـ 4 قروش، ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه في التجاري الدولي والمصرف المتحد 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 3 قروش.



كما تراجع الجنيه في بنكا المصري الخليجي والأهلي الكويتي بـ 3 قروش، ليصل لـ 16.55 جنيه للشراء، 16.65 جنيه للبيع.



وهبط الجنيه أمام الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة 3 قروش خلال تعاملات اليوم، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي، والبنك الأهلي اليوناني بمصر 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، بتراجع قدره قرشين.