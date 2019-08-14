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عالم

الخارجية اليمنية تطالب المجلس الانتقالي بسحب قواته من عدن قبل البدء بأي حوار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:39 م
جريدة الدستور
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طالبت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطرت عليها في مدينة عدن، جنوبي اليمن، قبل البدء بأي حوار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن محمد الحضرمي، وزير الخارجية، قوله، إن الحكومة اليمنية ترحب بدعوة السعودية الشقيقة لعقد اجتماع تستضيفه للوقوف أمام ما ترتب عليه التمرد الانقلابي للمجلس الانتقالي على مؤسسات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف الحضرمي أنه من الضروري أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي طالب بضرورة انسحاب المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المواقع التي استولوا عليها خلال الأيام الماضية.

وأكد الحضرمي على ضرورة أن يتم تسليم السلاح الذي تم أخذه "نتيجة لهذا التمرد الانقلابي، وضرورة عودة قوات الحكومة الشرعية لتلك المواقع".

وأردف الحضرمي بالقول: "يتوجب أيضا إيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة مناطق سيطرتهم بما فيها محافظتي عدن ولحج".

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، قد سيطرت الجمعة الماضية، على المؤسسات العسكرية والقصر الرئاسي في مدينة عدن، عقب اشتباكات مع قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة،استمرت لأربعة أيام.

وفي بيان صدر الأحد الماضي، طالب التحالف العربي الذي تقوده السعودية، المجلس الانتقالي بسحب كافة قواته من المواقع التي سيطرت عليها، وهو الأمر الذي رفضه هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس، حيث لا تزال قوات المجلس تسيطر على مدينة عدن.

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