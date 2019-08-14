ضبط طن كوكايين بقيمة 74 مليون يورو في فرنسا

ضبطت سلطات الجمارك الفرنسية كمية كبيرة من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 74 مليون يورو، وذلك في مدينة لوهافر الساحلية الواقعة شمالي فرنسا.



وأشار جيرالد دارمنا، الوزير المسؤول عن الماليات العامة، مساء اليوم الأربعاء إلى اكتشاف طن كوكايين ليلة الاثنينالثلاثاء في شحنة لب نخيل (جمار) قادمة من الإكوادور.



يذكر أن هذه هي أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في فرنسا العام الحالي.



وبحسب دارمنا، عثر المحققون على المخدرات مخبأة داخل 15 لفافة من المناديل الورقية بالشحنة، كما لفت إلى أن وزن المخدرات المضبوطة بلغ 5ر1066 كيلوجرام وقيمتها السوقية 74 مليون يورو.



ووصف دارمنا الكمية المضبوطة بأنها "استثنائية" ووجه الشكر إلى موظفي الجمارك.



كانت سلطات الجمارك الفرنسية ضبطت 12.2 طن كوكايين في.2018