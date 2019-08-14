ضبط 179 مهاجرا غير شرعي خلال يومين غربي تركيا

ضبطت السلطات التركية 179 مهاجرا غير شرعي لدى محاولتهم التسلل إلى أوروبا خلال اليومين الماضيين في ولاية إزمير غربي البلاد.



وذكر بيان صادر عن خفر السواحل التركية، اليوم الأربعاء، ان عمليات الضبط جاءت بناء على بلاغات بوجود قوارب مطاطية قبالة سواحل ولاية أزمير،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.



وأوضح البيان أن المهاجرين الذين تم ضبطهم من أفغانستان وإيران وسورية وفلسطين والصومال وأفريقيا الوسطى.



ولفت البيان، إلى أن من بين المهاحرين غير الشرعيين 22 طفلا.



يشار إلى أن تركيا أصبحت منذ الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط معبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.