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الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تختتم احتفالات عيد الأضحى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية التى نظمتها بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بفرع ثقافة جنوب سيناء.

وأقيم حفل الختام بطور سيناء من ساحة العلم بالعاصمة، وتضمن الحفل فقرة مطولة للمواهب من أبناء المدينة فى الغناء والقاء الشعر، أعقبها تنفيذ ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "العيد ألوان ألوان" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى بمشاركة عدد من الموهوبين بالمدينة لتدريبهم على تصميم ورسم لوحات فنية معبرة عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم، تلا ذلك كلمة مدير عام الثقافة والتى أعرب خلالها عن عميق شكره وتقديره لفريق العمل بمديرية الثقافة والذين بذلوا مجهود مكثف لإنجاح هذه الاحتفالات، مؤكدًاتواصل حفلات صيف بلدنا بجنوب سيناء مساء الجمعة من كل أسبوع.

ونفذ بيت ثقافة دهب ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الرسم على الورق" بمشاركة عدد من رواد الموقع لرسم لوحات فنية احتفالا بعيد الأضحى، كما أعد بيت ثقافة سانت كاترين مسابقة ثقافية لرواد المواقع بهدف تنمية المهارات الإدراكية وتعزيز القيم الإيجابية للنشء.

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