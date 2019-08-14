الدولار يرتفع عالميًا مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الحكومية.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم نمو الإنتاج الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 عاما خلال الشهر الماضي وذلك بنحو 4.8 %.



كما أن استثمارات الأصول الثابتة زادت بنحو 5.7 % في أول 7 أشهر من العام، وهي وتيرة أقل من التوقعات عند 5.8 %.



وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.



وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 % إلى 1.1134 دولار، فيما هبط أمام الين بنسبة 0.7 % مُسجلًا 106 ين.



وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 % عند 1.2053 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 % مُسجلة 0.9734 فرنك.



وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 % إلى 98.029.



كما كشفت البيانات في منطقة اليورو تباطؤ النمو الاقتصادي هناك في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي عند 1.1 % و0.2 % على الترتيب، مقابل مستوى 1.2 % و0.4 % على الترتيب في الربع الأول.

