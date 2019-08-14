تونس: 40 ألف متفرج لنهائي الكأس بين الصفاقسي والنجم الساحلي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن سماح السلطات بحضور 40 ألف متفرج في مباراة نهائي كأس تونس بين الصفاقسي والنجم الساحلي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.



وكانت السلطات الأمنية التونسية سمحت في البداية بحضور 30 ألف متفرج، مناصفة بين الفريقين في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب رادس بالعاصمة، لكن إدارتي الفريقين احتجت مطالبة بزيادة عدد الجماهير.



وأفاد الاتحاد التونسي في بيان له أنه سيتم زيادة عدد التذاكر إلى 10 آلاف تذكرة في حال نفاذ التذاكر الأولى، يتم اقتسامها بالتساوي بين الفريقين.