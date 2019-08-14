استمرار حملات توعية المواطنين بالتأمين الصحي الشامل عقب العيد

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل مستمرة فى توعية المواطنين بأهمية التسجيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل عقب انتهاء عيد الأضحي المبارك.



وأوضح لـ"الدستور" أن المنظومة كانت قد وفرت عدد من الأتوبيسات، التي تجوب شوارع محافظة بورسعيد، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشروع، وضرورة التسجيل، وتعريفهم بالفرق بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الصحي القديم.



وأعلن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق سيارة تجوب محافظة بورسعيد، وتم توزيع حوالي ٨٠٠ استمارة، بمنطقة المعدية، بالإضافة إلي ٩٠٠ استمارة بمناطق سوق علي، سوق السمك، وطرح البحر، كما تم توزيع ما يقرب من ١١٠٠ استمارة حتي عصر اليوم الثالث من انطلاق الحملة بمنطقة مسجد لطفي شبارة.