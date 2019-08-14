ماذا تعرف عن «متلازمة التعب المزمن»؟

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا، أن الشخص يقضي أكثر من سبع سنوات ونصف يعاني من الإرهاق، نتيجة لضغوط الحياة اليومية.



ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني، فقد أكد الباحثون، أن الإجهاد أو كما سميت بـ"متلازمة التعب المزمن" من المشكلات الصحية التي يمكن أن تسبب الإصابة بالكثير من الأمراض.



وأشار الخبراء من أن 90 في المائة من الحالات بـ"التعب المزمن" لا يتم تشخيصها مبكرًا، الأمر الذي يتسبب في تفاقم الأزمة.



وأوضح الأطباء الأعراض لمتلازمة التعب المزن، والتي تتمثل فى الأعراض الرئيسية، الشعور بتعب العظام واللمفاصل، بالإضافة إلى عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.



ومن الأعراض لمتلازمة "التعب المزمن" مشكلة ضعف التركيز والنسيان، بالإضافة إلى الشعور بالقلق والتوتر.



وأضاف الباحثون، أن أكثر من 90 في المائة من مرضى متلازمة "التعب المزمن" يشكون من مشاكل إدراكية مثل التفكير البطيء، أو صعوبة في فهم ما يقرأون.