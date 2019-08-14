الخميس 15 أغسطس 2019 الموافق 14 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

ماذا تعرف عن «متلازمة التعب المزمن»؟

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:16 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
ads
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا، أن الشخص يقضي أكثر من سبع سنوات ونصف يعاني من الإرهاق، نتيجة لضغوط الحياة اليومية.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني، فقد أكد الباحثون، أن الإجهاد أو كما سميت بـ"متلازمة التعب المزمن" من المشكلات الصحية التي يمكن أن تسبب الإصابة بالكثير من الأمراض.

وأشار الخبراء من أن 90 في المائة من الحالات بـ"التعب المزمن" لا يتم تشخيصها مبكرًا، الأمر الذي يتسبب في تفاقم الأزمة.

وأوضح الأطباء الأعراض لمتلازمة التعب المزن، والتي تتمثل فى الأعراض الرئيسية، الشعور بتعب العظام واللمفاصل، بالإضافة إلى عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ومن الأعراض لمتلازمة "التعب المزمن" مشكلة ضعف التركيز والنسيان، بالإضافة إلى الشعور بالقلق والتوتر.

وأضاف الباحثون، أن أكثر من 90 في المائة من مرضى متلازمة "التعب المزمن" يشكون من مشاكل إدراكية مثل التفكير البطيء، أو صعوبة في فهم ما يقرأون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز يكتب: تعالوا أعلمكم كيف تدافعون عن أحمد خالد توفيق

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة تداول حكم قضائي يؤكد شرعية التنقيب عن الآثار

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

هل ظهرت السيدة العذراء على هيئة حمامة فى دير درنكة؟

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

أسطورة إنجلترا: صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم

ستوديو

نادر رمزي يطرح ألبوم "لازم تتغير" على طريقة الراب

ديو غنائي يجمع كمال الشناوي وهدى سلطان في سهرة غنائية.. فيديو

"جميلة وتعشق الحياة".. نيللي كريم في صورة

نيللي كريم تستعرض رشاقتها في صورة.. شاهد

رياضة

بارتي تهزم شارابوفا وهاليب تنجو من مأزق في سينسناتي

ليفربول يتوج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح

تونس: 40 ألف متفرج لنهائي الكأس بين الصفاقسي والنجم الساحلي

تشيلسي يتعادل مع ليفربول في الدقيقة 100 من عمر السوبر الأوربي

الرئيس نيوز

مقتل وإصابة ضباط شرطة في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا

البابا تواضروس يكشف: هل هناك انقسام داخل "المجمع المقدس"

ارتفاع "النيل الأزرق" في السودان.. وتحذيرات من "الفيضان العالي"

رئيس مفاعلات أنشاص يجيب: هل هناك خطر على مصر من انفجار روسيا؟

منوعات

دراسة: النساء لسن أفضل من الرجال في أداء المهام المتعددة

دراسة: الإنسان مسؤول عن فقدان النبات على سطح الأرض

الفلبين.. تمساح يخطف صبيًا من قارب ويلتهمه

بورندي تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا"

كشكول

أمراض ومستوى غذائي ضعيف.. الإهمال عنوان الأجواء بمدينة طالبات الأزهر بسوهاج

افتتاح مدارس وتوسعات وأعمال صيانة.. هكذا تستعد مديريات التعليم للعام الدراسي الجديد

أزمة مدينة طالبات الأزهر بأسيوط مستمرة.. لا أمن و طعام والأسوار قصيرة للغاية

تعليم الفيوم تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 21 مدرسة

إسلام سياسي

محاولات إخوانية لاستغلال لقاء ليفربول بتركيا للتحريض ضد مصر

شهادة إخوانية تفضح قادة الجماعة فى فض رابعة

المسماري: تدمير منظومة الدفاع الجوي التركي في مصراتة

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته


زيت وسكر

“التموين”: تكليف 25 لجنة لتكثيف الرقابة على الأسواق

انفوجراف.. 6 خطوات لإستخراج بطاقة رقم قومي من الموبيل

كيف تواجه “التموين” غش المواد البترولية؟

حملات تفتيشية على مطاعم مطروح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهبْد النووى!
جلال حمام
إرهاب بلا دعاية.. ألعاب دون غاية
صفوت البياضي
وهل تغيب الشمس أو يخفى القمر؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«2»
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تختتم احتفالات عيد الأضحى

فعالية فنية في حي الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى (صور)

خالد جلال يشهد العرض المسرحي "المتفائل" على المسرح القومي

«السقوط الأخير لعيسى الدباغ» بمنتدى الشعر المصري الأحد المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك