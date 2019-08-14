أول سبتمبر.. انتهاء أعمال التطوير في مستشفيات بورسعيد

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه جاري الانتهاء من إعمال التطوير في ثلاث مستشفيات بمحافظة بورسعيد، ليصبح عدد المستشفيات التي تخدم في منظومة التأمين الصحي الشامل 10 مستشفيات مع بداية التشغيل الفعلي للمنظومة أول سبتمبر.



وأضاف "السبكي" إنه من المقرر أن تكون منظومة التأمين الصحي على أتم الاستعداد للتشغيل الفعلي أول سبتمبر المقبل، من حيث تطوير الوحدات والانتهاء من تطوير المستشفيات، وتشغيل نظام الإحالة بهم، وتدريب الأطباء.



وأوضح أن تسجيل المواطنين مازال مستمرا حتى الآن داخل 22 وحدة صحية و7 مستشفيات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من ثلث المواطنين في محافظة بورسعيد حتى الآن.