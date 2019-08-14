تعرف على شرط عضوية نقابة المحاماة بداية من 2021

منعت تعديلات قانون المحاماة، التي صدق عليها الرئيس السيسي أمس، القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على شهادة من أكاديمية المحاماة، واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض.



وتضم اللجنة، في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا؛ بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.



ووفق التعديلات، فإنه يبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021، ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة.