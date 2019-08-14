طلائع الجيش يتعاقد مع الظهير الأيمن لبتروجيت

تعاقد نادي طلائع الجيش مع محمد رضا ظهير أيمن بتروجيت لمدة 3 مواسم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق العسكري للموسم المقبل.



وأعلن نادي طلائع الجيش اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع أحمد علاء، مدافع الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل.



وتعاقد طلائع الجيش مع 8 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم: إبراهيم رخا، عمرو السيسي، مهند لاشين، ناصر منسي، إسلام فؤاد، محمود سامي، أحمد علاء، ومحمد رضا.