المؤشر داو جونز يسجل أكبر هبوط ليوم واحد

شهدت بورصة وول ستريت موجة مبيعات حادة، اليوم الأربعاء، دفعت المؤشر داو جونز الصناعي إلى

تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد، من حيث عدد النقاط منذ أكتوبر 2018 مع تزايد مخاوف المستثمرين من ركود عالمي.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 801.10 نقطة، أو 3.05 بالمائة، إلى 25479.42 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 85.72 نقطة أو 2.93 بالمائة، ليغلق عند 2840.60 نقطة.

وسجل كل من المؤشرين القياسيين أدنى مستوى إغلاق في شهرين. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 242.42 نقطة، أو 3.02 بالمائة، إلى 7773.94 نقطة.