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رياضة

باريس سان جيرمان ينفي رحيل نيمار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:25 م
جريدة الدستور
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نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، في ظل تدربه بشكل منفرد خلال الوقت الحالي.

ويربط العديد من التقارير نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بالحصول على خدماته.

ودخل اللاعب في حالة تمرد واضحة على ناديه مؤخرًا من أجل السماح له بالرحيل، بعد تيقنه من فشل مشروع النادي الباريسي، وهو ما تمثل في غيابه عن جميع المباريات الإعدادية للموسم الجديد، فضلا عن مباراة السوبر الفرنسي والمباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الفرنسي مساء الأحد الماضي أمام نيم أولمبيك.

وأكدت مصادر من إدارة النادي الباريسي لوكالة الأنباء الإسبانية أن خوض صاحب الـ27 عاما تدريبات فردية لا يعني أي شيء حول مستقبله.

وأكد النادي الفرنسي أن هذا الأمر جاء بقرار متفق عليه منذ السبت الماضي بين المدرب الألماني توماس توخيل واللاعب البرازيلي.

ورفض المصدر الحديث حول إذا ما كان نيمار سيعود للتدريبات الجماعية مع الفريق الذي يستعد لخوض ثاني جولات الدوري الفرنسي، الأحد المقبل أمام رين.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون مرانا مفتوحا أمام الصحفيين عشية هذه المباراة، قبل أن يعقد توخيل مؤتمرًا صحفيًا بعدها سيعلن خلاله عن قائمة الفريق للمباراة.

ولم تصدر إدارة الـ"بي إس جي" أي بيان رسمي حول سير المفاوضات مع إدارة برشلونة، لا سيما بعد اجتماع المسئولين من الجانبين، الثلاثاء، لأكثر من 3 ساعات في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لتسريبات الصحافة الفرنسية، لم يسفر هذا الاجتماع عن أي اتفاق أو تطور ملحوظ في سير المفاوضات، مع تمسك كل طرف بالعرض المقدم.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "البلوجرانا"، لكن أحلامه اصطدمت بواقع الفشل الدائم لسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ليبدأ محاولاته في الرحيل عن النادي.

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