الرئيس الألماني السابق: تصريحات "تونيس" عن الأفارقة "عنصرية"

انتقد الرئيس الألماني السابق يوأخيم جاوك بشدة تصريحات كليمنس تونيس، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على نادي شالكه الألماني لكرة القدم، عن الأفارقة ووصفها بأنها عنصرية.

وقال جاوك 79 عامًا في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه آر دي) اليوم الأربعاء إنه "لا يقبل أبدًا ما قاله لأنه يبدو عنصريًا أكثر من اللازم".

وأضاف: "طالما ظل الرجل ينصت، ومنفتحًا على الحجج أو حتى اعتذر، فإنني سأجادله".

وكان تونيس 63 عاما قد ألقى خطابا قبل أسبوعين في "يوم العمال اليدويين" بمدينة بادربورن، انتقد فيه زيادة الضرائب من أجل مكافحة التغير المناخي.

وقال الرجل الذي يمتلك شركة لحوم: "بدلًا من ذلك (زيادة الضرائب)، الأفضل أن نمول 20 محطة توليد كهرباء في إفريقيا كل عام، ومن ثم، سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار كما سيتوقفون عن إنجاب الأطفال، عندما يحل الظلام".

يذكر أن تونيس اعتذر في وقت لاحق عن هذه التصريحات، لكنه تعرض للانتقادات من قبل العديد من الساسة والرياضيين.

وحذر جاوك من الحكم بالتعميم على الناس "أفارقة، شرقيين (من الولايات الشرقية) وغربيين (من الولايات الغربية)"، وعندما يقترن هذا التعميم بالانتقاص من القدر، فإن هذا بداية لحالة لا ينبغي علينا أن نتسامح معها".

كان المجلس الفخري لشالكه أعلن الأسبوع الماضي أن اتهامات العنصرية "غير مبررة" لكنه قال إن التصريحات تحتوي على مخالفة " للمادة التأسيسية ولحظر التمييز المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للنادي".

وفي أعقاب جلسة المجلس، أعلن تونيس تخليه عن ممارسة مهام منصبه لمدة ثلاثة أشهر.

وتنظر لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم والتي تضم ثلاثة أشخاص، غدا الخميس أمر تونيس وتصريحاته عن الأفارقة غير أن اللجنة لا يمكنها أن تصدر قرارًا.