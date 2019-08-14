مرشح لتدريب الزمالك يتعرض لهزيمة ثقيلة مع فريقه

تعرض فريق أورلاندو بايرتس، الذي يقوده المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميشو" المرشح لتدريب الزمالك، هزيمة ثقيلة أمام مضيفه سوبر سبورت يونايتد بثلاثية نظيفة في الجنوب إفريقي.



وجاءت الهزيمة بثلاثية في الأسبوع الثاني من المسابقة المحلية في جنوب إفريقيا، علما بأن اسم المدرب ميشو كان قد طرح على طاولة اجتماع مجلس إدارة الزمالك مع النجوم السابقين، الذين وضعوا المدرب الصربي ضمن أبرز المرشحين إلى جانب مواطنه الصربي ألكساندر ستانوفيتش.



وكان رئيس الزمالك قد عقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر الأربعاء أكد خلاله أنه قد تم الاتفاق على اسم المدرب الجديد، لكنه لن يتم الإعلان عنه، حتى لا يتدخل أحد ويفسد المفاوضات مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق.