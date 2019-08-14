نائب الرئيس الأمريكي يزور بريطانيا وأيرلندا وأيسلندا سبتمبر المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيزور بريطانيا وأيرلندا؛ لبحث التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك في إطار جولة تشمل أيضًا أيسلندا.



وذكر البيت الأبيض أن جولة مايك بنس ستبدأ بزيارة أيسلندا يوم 3 سبتمبر المقبل، حيث يبحث مع المسئولين هناك اتفاقيات التجارة والأمن بجانب تسليط الضوء على ما أسماه جهود الدفع ضد العدوانية الروسية في المنطقة، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأضاف البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي سيزور بريطانيا بعد ذلك لمدة يومين؛ لإجراء مباحثات حول مستقبل العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن بعد بريكست، وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حدد يوم 31 أكتوبر القادم موعدًا نهائيا لمغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بدون.



وأشار البيت الأبيض أن بنس سيلتقي كذلك بمسئولين بريطانيين لمناقشة ما وصفه "بتهديد النفوذ الصيني" بما في ذلك نفوذ بكين عبر شبكات اتصالات الجيل الخامس التي تبنيها شركة "هواوي"، والتي حث ترامب حلفاء واشنطن على عدم استخدام تقنياتها تخوفا من المخاطر الأمنية.



وأوضح أن نائب الرئيس الأمريكي سينهي جولته بالتوقف في أيرلندا يوم 6 سبتمبر المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتحدث مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار عن الحفاظ على الاستقرار في البلاد عن طريق التمسك باتفاقية الجمعة العظيمة للسلام بين أيرلندا وبريطانيا عام 1998، وكذلك عن تعزيز الفرص التجارية للبلاد.



جدير بالذكر أن جولة بنس تبدأ عقب نهاية زيارة ترامب الأوروبية، حيث سيكون الأخير في فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، على أن يتبعها بزيارات إلى بولندا والدنمارك في الفترة بين 31 أغسطس و3 سبتمبر.