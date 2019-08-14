ماني يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي

سجل السنغالى ساديو ماني هدف ليفربول الأول فى مرمى نظيره فريق تشيلسي، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "فودافون أرينا"، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.

جاء هدف مانى فى الدقيقة 48 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين 1 - 1، وكان جيرو قد تقدم لتشيلسي فى الدقيقة 36 من زمن المباراة.





وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها كأس السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد.





يشارك نادي ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.