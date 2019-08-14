مانى يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي

نجح فريق ليفربول بإدراك هدف التعادل أمام منافسه تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.



سجّل الهدف اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد ما استقبل البرازيلي البديل فيرمينو الكرة في منطقة جزاء تشيلسي ليمهدها إلى ماني لتمر من الحارس وتصل للسنغالي الذي سدد في الشباك معلنًا عن هدف التعادل.



جدير بالذكر أن ليفربول فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عقب التغلب على توتنهام، وحصل تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي عقب الفوز على أرسنال.