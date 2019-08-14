النيابة تستمع لأقوال ضباط قسم الشروق في واقعة وفاة المأمور

استمعت نيابة الشروق، بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال ضباط قسم شرطة الشروق في واقعة وفاة مأمور القسم، الذي عثر على جثته داخل مكتبه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.



وقال الضباط إنه تناهي لسمعهم صوت طلق ناري، وبالسؤال عن مصدر الصوت، وجدوا أنه من داخل مكتب مأمور القسم؛ مما اضطرهم للدخول للاطمئنان عليه ومعرفة ما يحدث بالداخل، وعندما هموا بالدخول وجدوه غارقا في دمائه والمسدس بجانب يديه.



وكان مصدر أمني مطلع بمديرية أمن القاهرة، أكد أن قوات الأمن عثرت على جثة مأمور قسم الشروق داخل مكتبه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.