البحرين يتوج ببطولة اتحاد غرب آسيا بعد الفوز على العراق

نجح منتخب البحرين الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على منتخب العراق بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ملعب كربلاء ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا.



جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين، وتقدم منتخب البحرين بهدف عيسي ناجي في الدقيقة 39.



الشوط الثاني مضى الفريقان في محاولاتهما في بقية الزمن، واستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفًا آخرًا.



ليتوج المنتخب البحريني ببطولة اتحاد غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخها.