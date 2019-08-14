الشارقة الإماراتي ينفي التعاقد مع البرازيلي كارلوس ميلوني

نفى نادي الشارقة الإماراتي بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، الأنباء المتداولة مؤخرا، بخصوص إتمام التعاقد مع البرازيلي كارلوس ميلوني.



ويخضع الظهير الأيمن كارلوس ميلوني لفترة اختبار حاليًا في نادي الشارقة.



وأكد نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" أنه لم يتم التعاقد مع كارلوس ميلوني، اللاعب المقيم، مشيرًا إلى أنه ما زال تحت الاختبار.



وأشارت إدارة الشارقة إلى أنها تنتظر التقرير الفني النهائي من مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري قبل إتمام التعاقد مع اللاعب.



وتجدر الإشارة إلى أن "الملك" ضم عدة لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزهم ريكاردو جوميز من بارتيزان الصربي، وطارق أحمد من الوحدة الإماراتي.



ويستعد الشارقة لمواجهة الفجيرة وديًا، ضمن المرحلة النهائية في استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد.



ويستهل الشارقة حملة الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي بمواجهة ضيفه خورفكان، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، يوم 19 سبتمبر المقبل.