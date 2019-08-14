الناتو: مقاتلات روسية نفذت مناورة غير آمنة فوق البلطيق

أعلنت أونا لونغيسكو، المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي ”الناتو”، الأربعاء، أن مقاتلات روسية نفذت مناورة غير آمنة واعترضت طريق طائرات الحلف فوق بحر البلطيق الثلاثاء.



وقالت لونغيسكو، في رد على سؤال صحفي، إن الحلف رصد أمس مقاتلتي ”سو-27“ روسيتين ترافقان الطائرة الروسية ”TU-214“ بالقرب من مجاله الجوي فوق بحر البلطيق.



وأضافت: ”كانت هناك خطة طيران سارية للطائرة الروسية ”TU-214″، إلا أن المقاتلتين ”سو-27″ لا تظهران في الخطة، ولم يتمكن مركز مراقبة الحركة الجوية من الاتصال بالمقاتلتين، لإغلاقهما أجهزة إرسال الإشارة“.



وتابعت: ”بناء عليه، حلقت طائرتين تابعتين لبعثة الناتو لمراقبة الطيران في البلطيق بشكل روتيني للتعرف على الوسائط الجوية“.



وأشارت إلى أن ”طائرتي الناتو راقبتا المقاتلتين الروسيتين من مسافة آمنة، إلا أن المقاتلتين نفذتا مناورة غير آمنة واعترضتا طريق طائرات الحلف“، مؤكدة بأن الحلف لا يمتلك معلومات رسمية حول الشخص الذي كان داخل الطائرة الروسية ”TU-214“.



يذكر أن وسائل إعلام روسية ذكرت، الثلاثاء، أن مقاتلات روسية من طراز ”سو-27“ أبعدت مقاتلة لحلف الناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.